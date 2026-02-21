U Srbiji danas hladno uz sneg i kišu, a od sutra proleće: Vreme sledeće nedelje potpuno drugačije - pogledajte grafikon jer nam stiže još jedna promena

Danas oblačno i hladno, u nižim predelima ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Banatu i istočnoj Srbiji veći deo dana istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5 °C.

Danas je, na osnovu prognoze, poslednji dan u ovom mesecu sa dnevnim temperaturama koje se kreću oko nule jer od 22. februara očekuje se skok za skoro 10 stepeni Celzijusovih. Iako promena vremena neće dobro uticati na hronične bolesnike i meteoropate, očekuje se stablizacija vremenskih uslova do kraja februara i početkom marta. Od 23. do 28. februara dolazi do stabilnog porasta temperatura. Maksimalne temperature rastu na 15 do 18 stepeni, što je iznad