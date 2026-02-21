Zbog slabog snega na kolovozu i jutarnjeg mraza opasnost od klizavih deonica

U nižim predelima povremeno provejava slab sneg, dok se u planinskim krajevima formira manji snežni pokrivač na kolovozu, pa je povećan rizik od klizavih deonica, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Opasnost od poledice je na mostovima, nadvožnjacima, u usecima, kao i na putevima u višim planinskim predelima. Tokom dana zadržaće se hladno vreme, pa kolovozi mogu ostati vlažni i mestimično zaleđeni te se vozačima savetuje maksimalan oprez i obavezna upotreba zimske opreme. Na putnim pravcima privog prioriteta održavanja su vlažni kolovozi i ima snega do pet centimetara na putu Mionica-Brežđe-Divčibare-Kaona, kao i na teritoriji Valjeva. Nema zadržavanja vozila