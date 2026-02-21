Fudbaleri Novog Pazara pobedili Vojvodinu u Super ligi

Radio sto plus pre 1 sat
Fudbaleri Novog Pazara pobedili Vojvodinu u Super ligi

Novi Pazar je poveo golom Dritona Camaja u 10. minutu, a prednost je udvostručio Stefan Stanisavljević u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Konačan rezultat postavio je Camaj, svojim drugim golom na utakmici u 77. minutu. Novi Pazar je ostvario drugu uzastopnu pobedu, ukupno 11. u ligi i četvrti je na tabeli sa 39 bodova. Vojvodina je prekinula niz od sedam utakmica bez poraza, a posle petog poraza je treća na tabeli sa 49 bodova. U sledećem kolu Novi Pazar će dočekati TSC, a Vojvodina će u Pančevu igrati protiv Železničara.
