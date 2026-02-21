Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 43 minuta
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

GSP “Beograd” je, kako si naveli sindikati, kupio samo 175 vozila, a zajedno sa privatnim prevoznicima ima ih 1.187. “U poslednje tri godine je za GSP ‘Beograd’ nabavljeno samo 100 zglobnih autobusa na gas, 50 solo autobusa na gas i 25 tramvaja.

Šapić je izneo broj od 1.187 novih vozila, ali je slučajno ili ne, zaboravio da naglasi da je to ukupan zbir novih vozila sa privatnim prevoznicima”, navedeno je u saopštenju, nakon Šapićeve konferencije za štampu. Ističe se da su ti privatnici dobili izuzetno profitabilne ugovore sa gradom Beogradom, tako što su desetine linija i to, uglavnom one sa najdužom trasom, oduzete GSP-u i date njima. To znači, kako su naveli sindikati, da je ulaganje u preduzeće koje je
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 1 sat
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 2 sata
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 2 sata
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 3 sata
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 3 sata
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 4 sati
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPSindikat

Beograd, najnovije vesti »

Promena režima javnog prevoza: Radovi na sanaciji kanalizacione mreže u Paunovoj ulici menjaju trasu autobusa i trola

Promena režima javnog prevoza: Radovi na sanaciji kanalizacione mreže u Paunovoj ulici menjaju trasu autobusa i trola

Večernje novosti pre 3 minuta
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 43 minuta
Drama u Zemunu, požar progutao krov porodične kuće! 13 vatrogasaca u borbi sa vatrenom stihijom, kulja gust dim!

Drama u Zemunu, požar progutao krov porodične kuće! 13 vatrogasaca u borbi sa vatrenom stihijom, kulja gust dim!

Kurir pre 58 minuta
Od "hajduka" do kneginja Milice i jefimije: Kulturni događaji u Obrenovcu

Od "hajduka" do kneginja Milice i jefimije: Kulturni događaji u Obrenovcu

Večernje novosti pre 33 minuta
(Video) Sirene odzvanjaju Veliki požar u Zemunu: Pet vatrogasnih vozila juri Glavnom ulicom, vatra buknula na krovu porodične…

(Video) Sirene odzvanjaju Veliki požar u Zemunu: Pet vatrogasnih vozila juri Glavnom ulicom, vatra buknula na krovu porodične kuće

Blic pre 1 sat