Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

GSP “Beograd” je, kako si naveli sindikati, kupio samo 175 vozila, a zajedno sa privatnim prevoznicima ima ih 1.187. “U poslednje tri godine je za GSP ‘Beograd’ nabavljeno samo 100 zglobnih autobusa na gas, 50 solo autobusa na gas i 25 tramvaja.

Šapić je izneo broj od 1.187 novih vozila, ali je slučajno ili ne, zaboravio da naglasi da je to ukupan zbir novih vozila sa privatnim prevoznicima”, navedeno je u saopštenju, nakon Šapićeve konferencije za štampu. Ističe se da su ti privatnici dobili izuzetno profitabilne ugovore sa gradom Beogradom, tako što su desetine linija i to, uglavnom one sa najdužom trasom, oduzete GSP-u i date njima. To znači, kako su naveli sindikati, da je ulaganje u preduzeće koje je