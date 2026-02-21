Efekat "Lalatović" traje - Novi Pazar ubedljiv nad Vojvodinom

Nenad Lalatović ostvario je još jednu pobedu otkada je stigao u Novi Pazar, a ovaj put nad Vojvodinom u Novom Sadu 3:0 (2:0) u 24. kolu Superlige Srbije.

Posle pobede naf OFK Beogradom u prošlom kolu, četa Nenada Lalatovića pobedila je i trećeplasiranu Vojvodinu sa tri gola razlike na "Karađorđu". Potpuno zaslužena pobeda Novog Pazara koji je iskoristio svoje šanse i bio bolji rival na terenu. Vojvodina na kraju nije ni imala stopostotne šanse na meču, a Samčović je sjajno branio na golu Pazara. Novosađani su pobedom mogli ozbiljno da se uključe u borbu za šampionsku titulu i čekaju sutrašnji rasplet "večitog