Efekat "Lalatović" traje - Novi Pazar ubedljiv nad Vojvodinom

RTS pre 1 sat
Nenad Lalatović ostvario je još jednu pobedu otkada je stigao u Novi Pazar, a ovaj put nad Vojvodinom u Novom Sadu 3:0 (2:0) u 24. kolu Superlige Srbije.

Posle pobede naf OFK Beogradom u prošlom kolu, četa Nenada Lalatovića pobedila je i trećeplasiranu Vojvodinu sa tri gola razlike na "Karađorđu". Potpuno zaslužena pobeda Novog Pazara koji je iskoristio svoje šanse i bio bolji rival na terenu. Vojvodina na kraju nije ni imala stopostotne šanse na meču, a Samčović je sjajno branio na golu Pazara. Novosađani su pobedom mogli ozbiljno da se uključe u borbu za šampionsku titulu i čekaju sutrašnji rasplet "večitog
Novi Pazar deklasirao Vojvodinu u Novom Sadu – Lalatovićev tim preuzeo četvrto mesto

IndeksOnline pre 1 sat
Ode Lalat kući pevajući sa ''Karađorđa'' - Camaj i Stanisavljević briljirali u Novom Sadu!

Sportske.net pre 1 sat
Tanjga: ''Neke neobjašnjive stvari'', Lalat pesnički raspoložen podsetio Novosađane šta je sve dao Vojvodini!

Sportske.net pre 54 minuta
Navijači Novog Pazara skandirali Naseru Oriću: Nova provokacija u Novom Sadu

Mondo pre 1 sat
(VIDEO) Lala cveta u Novom Sadu: Pazarci oduvali Vošu

Sport klub pre 40 minuta
Poraz možda i potreban da se resetujemo: Tanjga nakon neuspeha protiv Novog Pazara: Uspavali smo se, nismo bili na utakmici

Dnevnik pre 55 minuta
"Ovo je Turska": Navijači Novog Pazara u Novom Sadu provocirali

Mondo pre 1 sat
