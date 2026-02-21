Vukčević nagrađen novim ugovorom za dobre partije i ostaje u NBA ligi

RTS pre 22 minuta
Vukčević nagrađen novim ugovorom za dobre partije i ostaje u NBA ligi

Srpski košarkaški reprezentativac Tristan Vukčević postigao je dogovor sa Vašingtonom o novom trogodišnjem ugovoru, preneo je NBA insajder Šams Čaranija.

Američki mediji navode da je Vukčević dogovorio trogodišnji ugovor u vrednosti od devet miliona dolara sa timskom opcijom za treću sezonu. I-Es-Pi-En, čiji je Čaranija novinar prenosi da su predstavnici Vašingtona i menadžer srpskog igrača večeras dogovorili ugovor o produžetku saradnje. Vukčević (22) je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi odigrao 35 mečeva, a prosečno je beležio 7,9 poena, 2,7 skokova i 1,1 asistenciju po utakmici. Vukčević je 2023. godine
Ključne reči

NBAVašingtonInsajderDolarTristan Vukčević

