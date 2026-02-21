Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

NOVI SAD - Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je održan veliki protestni miting pod nazivom "Kosovo je Srbija" zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti Kosova od strane SAD i niza drugih zapadnih zemalja. Tokom i nakon mitinga dogodilo se i više teških izgreda poput napada i paljenja dela ambasade SAD.

Danas je subota, 21. februar, 52. dan 2026. godine. 1437 - Škotskog kralja Džejmsa I ubili su zaverenici, sprečivši tako njegov pokušaj da suzbije uticaj visokog plemstva na vođenje državnih poslova. Na presto Škotske stupio je 1406. ali je stvarno vladao od 1424. kad su ga Englezi pustili iz zatvora. Uspeo je da ojača kraljevsku vlast, posebno u oblasti sudstva, ali i uprave, čime je izazvao žestok otpor plemstva, što ga je na kraju koštalo i prestola i glave.