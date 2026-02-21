Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

NOVI SAD - Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je održan veliki protestni miting pod nazivom "Kosovo je Srbija" zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti Kosova od strane SAD i niza drugih zapadnih zemalja. Tokom i nakon mitinga dogodilo se i više teških izgreda poput napada i paljenja dela ambasade SAD.

Danas je subota, 21. februar, 52. dan 2026. godine. 1437 - Škotskog kralja Džejmsa I ubili su zaverenici, sprečivši tako njegov pokušaj da suzbije uticaj visokog plemstva na vođenje državnih poslova. Na presto Škotske stupio je 1406. ali je stvarno vladao od 1424. kad su ga Englezi pustili iz zatvora. Uspeo je da ojača kraljevsku vlast, posebno u oblasti sudstva, ali i uprave, čime je izazvao žestok otpor plemstva, što ga je na kraju koštalo i prestola i glave.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 21. februar

Na današnji dan, 21. februar

B92 pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNovi SadŠkotska

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

RTV pre 20 minuta
Dekan novosadskog Filozofskog fakulteta negira da je odbio da na dnevni red sednice Nastavno-naučnog veća uvrsti zahtev za…

Dekan novosadskog Filozofskog fakulteta negira da je odbio da na dnevni red sednice Nastavno-naučnog veća uvrsti zahtev za njegovu smenu

Danas pre 55 minuta
Vreme danas oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Vreme danas oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Danas pre 0 minuta
ANEM: Saradnik Centra za društvenu stabilnost postao urednik 11. lokalnog portala koji je osnovala ista firma

ANEM: Saradnik Centra za društvenu stabilnost postao urednik 11. lokalnog portala koji je osnovala ista firma

Danas pre 55 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 50 minuta