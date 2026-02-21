Britanska vlada razmatra da bivšeg princa Endrua skloni iz reda za nasleđivanje krune

pre 5 sati
Britanska vlada razmatra donošenje zakona kojim bi se Endru Mauntbaten-Vindzor uklonio iz linije naslednika britanske krune.

Ministar odbrane Luk Polard rekao je za BBC da je taj potez, koji bi onemogućio Endrua da ikada postane kralj, „prava stvar“, bez obzira na ishod policijske istrage. Endru, brat kralja Čarlsa Trećeg, i dalje je osmi u redu za nasleđivanje krune, iako su mu prošlog oktobra oduzete titule, uključujući i titulu princa, pod pritiskom zbog njegovih veza sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom. Bivši princ je u četvrtak priveden, a nakon 11 sati ispitivanja pušten, u
