Slovačka spremna da prekine izvoz struje Ukrajini i ne učestvuje u zajmu EU ako ne dobije naftu
Serbian News Media pre 58 minuta
Slovačka će obustaviti snabdevanje Ukrajine električnom energijom od 23. februara ukoliko Kijev ne obnovi tranzit nafte kroz naftovod Družba, izjavio je premijer Robert Fico. „Slovačka je ponosna i suverena zemlja, a ja sam ponosan i suveren Slovak.
Ako snabdevanje naftom za Slovačku ne bude nastavljeno u ponedeljak, zatražiću od SEPS-a da prestane sa isporukom električne energije Ukrajini“, napisao je Fico na Fejsbuku. Prema rečima premijera, u januaru 2026. godine bilo je potrebno dvostruko više električne energije da se stabilizuje ukrajinski energetski sistem nego u celoj 2025. godini. „Ako Zapad ne prigovara zbog sabotaže gasovoda Severni tok, Slovačka ne može slovensko-ukrajinske odnose doživljavati kao