Slovačka spremna da prekine izvoz struje Ukrajini i ne učestvuje u zajmu EU, ako ne dobije naftu

Serbian News Media
Slovačka će obustaviti snabdevanje Ukrajine električnom energijom od 23. februara ukoliko Kijev ne obnovi tranzit nafte kroz naftovod Družba, izjavio je premijer Robert Fico. „Slovačka je ponosna i suverena zemlja, a ja sam ponosan i suveren Slovak.

Ako snabdevanje naftom za Slovačku ne bude nastavljeno u ponedeljak, zatražiću od SEPS-a da prestane sa isporukom električne energije Ukrajini", napisao je Fico na Fejsbuku. Prema rečima premijera, u januaru 2026. godine bilo je potrebno dvostruko više električne energije da se stabilizuje ukrajinski energetski sistem nego u celoj 2025. godini. „Ako Zapad ne prigovara zbog sabotaže gasovoda Severni tok, Slovačka ne može slovensko-ukrajinske odnose doživljavati kao
RTS pre 8 minuta
REUC pre 53 minuta
RTV pre 1 sat
Radio 021 pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Politika pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
Insajder pre 33 minuta
Pravda pre 18 minuta
Sputnik pre 43 minuta
N1 Info pre 8 minuta
SEEbiz pre 23 minuta