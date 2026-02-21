Sjajne vesti za Tristana Vukčevića, potpisao novi ugovor!

Tristan Vukčević pravda očekivanja uprave i navijača Vašingtona, ove sezone beleži 7.9 poena i 2.7 skokova u proseku, ali u poslednjih nekoliko mečeva redovno ima dvocifren učinak i može se reći da je dosta napredovao ove sezone.

Sada je stigla i nagrada. Srpski reprezentativac će dobiti trogodišnji ugovor koji je vredan 9.000.000 dolara, kako je javio dobro obavešteni Šams Čaranija. Dve godine su sigurne, a treća će biti aktivirana ukoliko tim to bude želeo. Podsetimo, Tristan je svoju karijeru počeo kao član Real Madrida, igrao je za Partizan kod Željka Obradovića, a od 2024. godine je u Vašingtonu.