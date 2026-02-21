Sjajne vesti za Tristana Vukčevića, potpisao novi ugovor!

Sportske.net pre 48 minuta  |  Sportske.net
Sjajne vesti za Tristana Vukčevića, potpisao novi ugovor!

Tristan Vukčević pravda očekivanja uprave i navijača Vašingtona, ove sezone beleži 7.9 poena i 2.7 skokova u proseku, ali u poslednjih nekoliko mečeva redovno ima dvocifren učinak i može se reći da je dosta napredovao ove sezone.

Sada je stigla i nagrada. Srpski reprezentativac će dobiti trogodišnji ugovor koji je vredan 9.000.000 dolara, kako je javio dobro obavešteni Šams Čaranija. Dve godine su sigurne, a treća će biti aktivirana ukoliko tim to bude želeo. Podsetimo, Tristan je svoju karijeru počeo kao član Real Madrida, igrao je za Partizan kod Željka Obradovića, a od 2024. godine je u Vašingtonu.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Vukčević nagrađen novim ugovorom za dobre partije i ostaje u NBA ligi

Vukčević nagrađen novim ugovorom za dobre partije i ostaje u NBA ligi

RTS pre 43 minuta
Prva Topićeva izjava posle povratka: Zahvalan sam što mogu da pričam sa vama

Prva Topićeva izjava posle povratka: Zahvalan sam što mogu da pričam sa vama

Sputnik pre 58 minuta
"Ovo što Nikola Topić radi je ludo": Srbin oduševio saigrače u NBA ligi, vidi se koliko ga vole

"Ovo što Nikola Topić radi je ludo": Srbin oduševio saigrače u NBA ligi, vidi se koliko ga vole

Mondo pre 38 minuta
Fudbaleri Juventusa su ''veoma ljuti'' posle novog poraza, Spaleti: ''Sami sebi smo najveći protivnici''

Fudbaleri Juventusa su ''veoma ljuti'' posle novog poraza, Spaleti: ''Sami sebi smo najveći protivnici''

Sportske.net pre 1 sat
Cene ga u NBA: Tristanu novi ugovor, na njemu milioni i milioni

Cene ga u NBA: Tristanu novi ugovor, na njemu milioni i milioni

Sport klub pre 1 sat
(VIDEO) Konja nije Juve: Slovenac i Makedonac nokautirali Galatu

(VIDEO) Konja nije Juve: Slovenac i Makedonac nokautirali Galatu

Sport klub pre 2 sata
Inter posle Bodea drhtao i u Lećeu, ali Kivu ima savršen osećaj za izmene

Inter posle Bodea drhtao i u Lećeu, ali Kivu ima savršen osećaj za izmene

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićReal MadridVašingtonMadridDolarTristan Vukčević

Sport, najnovije vesti »

Finale je trajalo manje od sat vremena: Alkaraz dominantno osvojio titulu u Dohi (VIDEO)

Finale je trajalo manje od sat vremena: Alkaraz dominantno osvojio titulu u Dohi (VIDEO)

Danas pre 59 minuta
(VIDEO) Lalatović imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas

(VIDEO) Lalatović imao poruku za igrače Vojvodine: Nikad ne objavljujte rat čoveku koji je veći ratnik od vas

Danas pre 1 sat
Novi Pazar ubedljivo savladao Vojvodinu: Navijači skandirali imena Mladića i Orića (VIDEO)

Novi Pazar ubedljivo savladao Vojvodinu: Navijači skandirali imena Mladića i Orića (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Ivana Španović osvojila zlato na Balkanskom dvoranskom prvenstvu u atletici

Ivana Španović osvojila zlato na Balkanskom dvoranskom prvenstvu u atletici

Danas pre 2 sata
Ispisao istoriju: Holandski veteran postao najstariji osvajač zlata na zimskim Olimpijadama

Ispisao istoriju: Holandski veteran postao najstariji osvajač zlata na zimskim Olimpijadama

Danas pre 4 sati