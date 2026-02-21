Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Sputnik pre 4 sati
Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da će, nakon odluke Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država o carinama, odmah povećati stopu globalnih carina sa 10 na 15 odsto, navodeći da je takva mera u potpunosti dozvoljena i pravno utemeljena.

Tramp je u objavi na svojoj svojoj društvenoj mreži naveo da je odluka američkog Vrhovnoh suda o carinama apsurdna, loše napisana i izrazito antiamerička, ističući da je doneta nakon više meseci razmatranja. On je poručio da će, u svojstvu predsednika, odmah povećati stopu carina na 15 procenata, ocenivši da su brojne zemlje decenijama iskorištavale Sjedinjene Američke Države bez posledica. Dodao je da će administracija u narednim mesecima utvrditi i objaviti
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Politika pre 4 minuta
Šta nakon odluke Vrhovnog suda SAD da poništi Trampove carine: Svet zapljusnio novi talas nesigurnosti

Šta nakon odluke Vrhovnog suda SAD da poništi Trampove carine: Svet zapljusnio novi talas nesigurnosti

Insajder pre 2 sata
Trump podiže carine na 15 odsto, dan nakon što je najavio da će biti 10 procenata

Trump podiže carine na 15 odsto, dan nakon što je najavio da će biti 10 procenata

Bloomberg Adria pre 1 sat
Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Newsmax Balkans pre 1 sat
Tramp se predomislio, najavio povećanje globalnih carina ne za 10 nego za 15 odsto

Tramp se predomislio, najavio povećanje globalnih carina ne za 10 nego za 15 odsto

RTS pre 2 sata
Makron zadovoljan poništavanjem Trampovih carina: Francuski predsednik pozdravio je odluku američkog Vrhovnog suda SAD

Makron zadovoljan poništavanjem Trampovih carina: Francuski predsednik pozdravio je odluku američkog Vrhovnog suda SAD

Večernje novosti pre 2 sata
Tramp podiže globalne carine na 15 odsto

Tramp podiže globalne carine na 15 odsto

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudATIDonald Trampsvetsad

Ekonomija, najnovije vesti »

Opština Topola: Područje oko mesta Jelenac proglašeno zaraženim od afričke kuge svinja

Opština Topola: Područje oko mesta Jelenac proglašeno zaraženim od afričke kuge svinja

Danas pre 44 minuta
Vučić: Neće biti problema sa snabdevanjem naftom

Vučić: Neće biti problema sa snabdevanjem naftom

Danas pre 3 sata
Kamikaza dronovima pogođen putnički avion: ATR-72 oštećen dok su se putnici ukrcavali

Kamikaza dronovima pogođen putnički avion: ATR-72 oštećen dok su se putnici ukrcavali

Aero.rs pre 18 minuta
"Hemijska industrija je baza napretka" Vučić: Radimo obilaznicu oko Negotina i brzi put, biće pravo malo čudo na istoku…

"Hemijska industrija je baza napretka" Vučić: Radimo obilaznicu oko Negotina i brzi put, biće pravo malo čudo na istoku Srbije! Obilazi "Eliksir Prahovo"

Blic pre 19 minuta
Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Politika pre 4 minuta