Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da će, nakon odluke Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država o carinama, odmah povećati stopu globalnih carina sa 10 na 15 odsto, navodeći da je takva mera u potpunosti dozvoljena i pravno utemeljena.

Tramp je u objavi na svojoj svojoj društvenoj mreži naveo da je odluka američkog Vrhovnoh suda o carinama apsurdna, loše napisana i izrazito antiamerička, ističući da je doneta nakon više meseci razmatranja. On je poručio da će, u svojstvu predsednika, odmah povećati stopu carina na 15 procenata, ocenivši da su brojne zemlje decenijama iskorištavale Sjedinjene Američke Države bez posledica. Dodao je da će administracija u narednim mesecima utvrditi i objaviti