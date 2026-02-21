Evo gde možete gledati uživo TV prenos utakmice Vojvodina - Novi Pazar u 24. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 40 minuta  |  Telegraf.rs
Evo gde možete gledati uživo TV prenos utakmice Vojvodina - Novi Pazar u 24. kolu Superlige Srbije

Fudbaleri Vojvodine će danas od 16 časova dočekati ekipu Novog Pazara, u okviru 24. kola Superlige Srbije, a biće to povratak na "Karađorđe" nekadašnjeg trenerea "lala" Nenada Lalatovića.

Podsetimo, on je predvodio novosadsku "Staru damu" tokom svoje karijere u više navrata, a najveći uspeh je ostvario 2020. godine kada je Vojvodina osvojila Kup Srbije pobedom nad Partizanom u finalu. Nenad Lalatović je preuzeo Novi Pazar i na debiju ostvario pobedu protiv OFK Beograda, te najavio da će se tim sa stadiona kraj Jošanice boriti za još jedan izlaz u Evropu. Sa druge strane, ekipa Miroslava Tanjge igra sjajan fudbal i za poraz u domaćem prvenstvu ne zna
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Nastavlja se Superliga: Vojvodina protiv Novog Pazara

Nastavlja se Superliga: Vojvodina protiv Novog Pazara

RTV pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanNovi PazarKarađorđeVojvodinaFK VojvodinaSuperligaOFK Beogradfk novi pazarNenad Lalatović

Vojvodina, najnovije vesti »

Nastavlja se Superliga: Vojvodina protiv Novog Pazara

Nastavlja se Superliga: Vojvodina protiv Novog Pazara

RTV pre 40 minuta
Evo gde možete gledati uživo TV prenos utakmice Vojvodina - Novi Pazar u 24. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete gledati uživo TV prenos utakmice Vojvodina - Novi Pazar u 24. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 40 minuta
Sportski objektiv RTV1/ u 19.00 časova

Sportski objektiv RTV1/ u 19.00 časova

RTV pre 2 sata
Akademac: I duh i telo (RTV1,12.05)

Akademac: I duh i telo (RTV1,12.05)

RTV pre 3 sata
Književno veče sa Draganom Boškovićem u novoj biblioteci "Krupare"

Književno veče sa Draganom Boškovićem u novoj biblioteci "Krupare"

Subotica.com pre 1 dan