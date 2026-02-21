Evo gde možete gledati uživo TV prenos utakmice Vojvodina - Novi Pazar u 24. kolu Superlige Srbije

Fudbaleri Vojvodine će danas od 16 časova dočekati ekipu Novog Pazara, u okviru 24. kola Superlige Srbije, a biće to povratak na "Karađorđe" nekadašnjeg trenerea "lala" Nenada Lalatovića.

Podsetimo, on je predvodio novosadsku "Staru damu" tokom svoje karijere u više navrata, a najveći uspeh je ostvario 2020. godine kada je Vojvodina osvojila Kup Srbije pobedom nad Partizanom u finalu. Nenad Lalatović je preuzeo Novi Pazar i na debiju ostvario pobedu protiv OFK Beograda, te najavio da će se tim sa stadiona kraj Jošanice boriti za još jedan izlaz u Evropu. Sa druge strane, ekipa Miroslava Tanjge igra sjajan fudbal i za poraz u domaćem prvenstvu ne zna