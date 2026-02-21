Makron pozdravio odluku Vrhovnog suda SAD o ukidanju Trampovih carina

Francuski predsednik Emanuel Makron pozdravio je odluku američkog Vrhovnog suda da poništi široki spektar carina od 10 odsto koje je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uveo prošle godine, ističući da je dobro imati protivteže vlasti u vladavini prava i demokratiji. "Nije loše imati Vrhovni sud i vladavinu prava u demokratiji", rekao je Makron i dodao da će Francuska razmotriti posledice carina na globalnom nivou od 10 odsto koje je Tramp sinoć