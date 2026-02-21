Makron pozdravio odluku Vrhovnog suda SAD o ukidanju Trampovih carina

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Makron pozdravio odluku Vrhovnog suda SAD o ukidanju Trampovih carina
Francuski predsednik Emanuel Makron pozdravio je odluku američkog Vrhovnog suda da poništi široki spektar carina od 10 odsto koje je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uveo prošle godine, ističući da je dobro imati protivteže vlasti u vladavini prava i demokratiji. "Nije loše imati Vrhovni sud i vladavinu prava u demokratiji", rekao je Makron i dodao da će Francuska razmotriti posledice carina na globalnom nivou od 10 odsto koje je Tramp sinoć
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Insajder pre 1 sat
Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Beta pre 57 minuta
Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Serbian News Media pre 56 minuta
Emanuel Makron prvi pozdravio ukidanje Trampovih carina! Francuska će razmotriti posledice

Emanuel Makron prvi pozdravio ukidanje Trampovih carina! Francuska će razmotriti posledice

Blic pre 1 sat
Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Radio sto plus pre 42 minuta
Makron pozdravio odluku Vrhovnog suda SAD o ukidanju Trampovih carina

Makron pozdravio odluku Vrhovnog suda SAD o ukidanju Trampovih carina

Euronews pre 42 minuta
Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

Tramp izdao izvršno naređenje o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto, posle odluke Vrhovnog suda

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudDonald TrampEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

"Ako nećete naše, uzvratićemo" Sukob Vašingtona i Brisela zbog oružja, stigla oštra poruka iz Pentagona

"Ako nećete naše, uzvratićemo" Sukob Vašingtona i Brisela zbog oružja, stigla oštra poruka iz Pentagona

Blic pre 17 minuta
Bivši britanski princ Endru optužen za posmatranje mučenja devojčice elektrošokerima

Bivši britanski princ Endru optužen za posmatranje mučenja devojčice elektrošokerima

RTV pre 32 minuta
U 17 čeških gradova na trgovima osvanule makete ruskih vojnih dronova

U 17 čeških gradova na trgovima osvanule makete ruskih vojnih dronova

Danas pre 2 minuta
(FOTO) Postavljen poslednji deo centralne kule Sagrada Familije u Barseloni

(FOTO) Postavljen poslednji deo centralne kule Sagrada Familije u Barseloni

N1 Info pre 37 minuta
Tramp zapretio vojnim udarom! Otkucava sat za Iran, svet strepi od onoga što sledi u narednih 10 dana: "Desiće se loše stvari"…

Tramp zapretio vojnim udarom! Otkucava sat za Iran, svet strepi od onoga što sledi u narednih 10 dana: "Desiće se loše stvari"

Blic pre 2 minuta