Mega već pobedila Zvezdu i osvojila trofej u Nišu, odbranjen je pehar osvojen prošle sezone!

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Pioniri Mege pobednici su ovogodišnjeg izdanja Moja kravica mini Kupa Radivoj Korać, pošto su u niškoj dvorani "Čair" savladali svoje vršnjake iz Crvene zvezde nakon dosta zanimljive utakmice i tako su odbranili titulu šampiona osvojenu prošle godine na istom mestu - 96:87! Bio je ovo dosta zanimljiv meč u kojem je Mega najvećim delom vodila, ali je Zvezda uspela da uz veliku borbenost, pre svega u odbrani, do kraja učini susret interesantnim u dvorani "Čair". Ono
