Večernje novosti pre 1 sat
Mega potvrdila dominaciju: Pioniri pobedili Zvezdu u finalu Kupa za četvrti pehar u nizu

MLADI košarkaši Mege osvojili su Kup i potvrdili dominaciju u mlađim kategorijama. Oni su u finalu pobedili Crvenu zvezdu sa 96:87 (25:26, 19:16, 31:24, 21:21).

Foto: Pixabay Ovaj tim je do četvrtog vezanog pehara u najmasovnijem takmičenju došao najviše zahvaljujući sjajnoj igri u trećem periodu koji je dobio sa 31:24. Crveno-beli su u četvrtoj četvrtini pokušali da se vrate, u nekoliko navrata su prišli na posed zaostatka, ali nisu uspeli da naprave prokret i trijumfuju. Najefikansiji kod pobednika bio je Aleksandar Savić koji je postigao 24 poena, pratio ga je Leon Bosnić sa 23. Na drugoj strani najviše se istakao Petar
