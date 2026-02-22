Jovan Milošević snalažljiv u karambolu - i porazu Verdera VIDEO

Srpski fudbaler Jovan Milošević bio je strelac za Verder u porazu od St. Paulija.

Tim iz Bremena poražen je na gostovanju u meču 23. kola Bundeslige – 2:1. Milošević je drugi pogodak u dresu Verdera postigao u 62. minutu. Velika gužva i pravi karambol napravljen je u petercu domaćih, a najbolje se snašao Milošević. Tako je "poništio" gol Haukea Vala u 55. minutu, međutim, St. Pauli je do trijumfa stigao u 70. minutu, kada je Džoel Fudžita pogodio za pobedu domaćina. St. Pauli je preskočio upravo Verder na tabeli, ima 20 bodova, jedan više od