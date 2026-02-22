UŽIVO Danas je taj dan - "večiti" derbi!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić" igraju 178. "večiti" derbi u okviru 24. kola Superlige Srbije. Ko pobedi u ovom moći će da preuzme laskavu ulogu najboljeg u međusobnim duelima od formiranja Superlige. Od te 2006. godine, dva tima su se sastala 48. ligaških mečeva, a oba imaju po 15 pobeda uz 18 remija. Utakmicu možete pratiti UŽIVO putem našeg LIVE BLOGA.
