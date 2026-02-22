Upad u Trampovu rezidenciju, ubijen muškarac, saopštila tajna služba
Muškarac u dvadesetim godinama ubijen je iz vatrenog oružja pri pokušaju ulaska na imanje američkog predsednik Donalda Trampa, Mar-a-Lago na Floridi, saopštila je tajna služba.
Američki predsednik je bio u Vašingtonu tokom incidenta koji se dogodio usred noći subote na nedelju.
Agenti američke tajne službe i zamenik šerifa okruga Palm Bič suočili su se sa muškarcem koji je ušao u unutrašnji deo rezidencije.
Obezbeđenje ga je primetilo kod severne kapije kako nosi kanister sa benzinom i sačmaricu, rekao je šerif Rik Bredšo.
Naređeno mu je da ostavi oružje.
Ispustio je kanister i podigao sačmaricu, da bi potom agenti zapucali iz vatrenog oružja kako bi „neutralisali pretnju“, rekao je Bredšo.
Policajci su imali kamere na telu, a u akciji su učestvovali tajna služba i kancelarija šerifa.
Nijedan policajac nije povređen, dok FBI prikuplja dokaze.
Muškarac je imenovan kao Ostin T. Martin iz Severne Karoline, prema informacijama CBS-a, američkog aprtnera BBC-ja.
Njegova porodica je prijavila nestanak.
Motivi pokušaja ulaska na Trampovo imanje za sada nisu poznati.
Tramp, koji često provodi vikende u Mar-a-Lagu, bio je meta nekoliko zavera ili pokušaja atentata.
Ranije ovog meseca, Rajan Rut (59), koji je planirao atentat na predsednika na golf terenu na Floridi u septembru 2024, dva meseca pre američkih izbora, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu.
Pokušaj atentata na republikanskog lidera prethodno se dogodio u Pensilvaniji, gde je dvadesetogodišnji Metju Kruks ispalio nekoliko hitaca tokom mitinga, od kojih je jedan pogodio Trampovo desno uho.
Taj napad, u kojem je ubijen jedan učesnik mitinga, pokazao se kao prekretnica u Trampovom povratku na vlast, ocenjuje agencija Frans pres (AFP).
Kruksa su odmah ubile snage bezbednosti, a njegov motiv je nepoznat.
(BBC News, 02.22.2026)