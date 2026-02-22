Mađarska najavila da će blokirati usvajanje 20. paketa sankcija EU protiv Rusije

Beta pre 57 minuta

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto objavio je danas da će njegova zemlja blokirati pokušaj Evropske unije (EU) da usvoji 20. paket sankcija protiv Rusije, kao i da će zaustaviti napore za dopremanje dalje pomoći Ukrajini.

"Na sutrašnjem Savetu za spoljne poslove, EU ima za cilj da usvoji 20. paket sankcija. Mađarska će ga blokirati. Dok Ukrajina ne nastavi tranzit nafte do Mađarske i Slovačke preko cevovoda Družba, nećemo dozvoliti da se donose odluke važne za Kijev", napisao je Sijarto u objavi na Iksu (X).

Sijarto je dodao da će Mađarska takođe blokirati veliki zajam EU Ukrajini od 90 milijardi evra, koji bi trebalo da namiri vojne i ekonomske potrebe Kijeva u naredne dve godine.

Ranije ove nedelje, Mađarska i Slovačka su objavile da će obustaviti isporuke dizela Ukrajini zbog prekida u isporuci nafte.

Premijer Slovačke Robert Fico rekao je juče da će njegova zemlja prekinuti hitne isporuke električne energije Ukrajini ako se isporuke nafte ne obnove do sutra.

(Beta, 22.02.2026)

Ključne reči

Evropska UnijaNECUkrajinaEURusijaMađarskanafta

