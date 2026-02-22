Ubijen čovek koji je pokušao da uđe na Trampovo imanje na Floridi
Beta pre 28 minuta
Američka tajna služba, koja štiti predsednika SAD, danas je saopštila da su njeni agenti ubili naoružanog muškaraca, nakon što je ušao u obezbeđeni deo imanja Mar-a-Lago, odmarališta predsednika SAD Donalda Trampa u Palm Biču na Floridi.
Iako Tramp često provodi vikende u svom odmaralištu, bio je u Beloj kući tokom ovog incidenta.
Ime osobe koja je upucana nije objavljeno.
U saopštenju Tajne službe se navodi da je napadač "primećen kod severne kapije imanja Mar-a-Lago imanja kako nosi nešto što je izgledalo kao puška kanister za gorivo".
Incident se dogodio danas u 1:30 ujutru.
(Beta, 22.02.2026)