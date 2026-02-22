Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Ovog puta su sa još dve žene otputovale u Amsterdam.

Marija je ranije objavila vlog sa Balija gde ju je Jovana nagovorila da proba voće durijan, što joj je bilo veoma neprijatno iskustvo. Pevačice Marija Šerifović i Jovana Pajić bliske su prijateljice, te često zajedno putuju. Tako je i sada, pa su pokazale na društvenim mrežama gde su otišle. Odlučile su da posete čuveni "grad greha" Amsterdam, a sa njima su bile još dve ženske osobe. Pozirale su nasmejane, dok se iza njih video grad. Marija je, inače, nedavno