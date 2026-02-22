"Moram sve sama, više sam očekivala" Naša pevačica se udala za milionera, sada progovorila o problemima: "Dala sam se za porodicu"

Suprug ju je nedavno iznenadio skupocenim automobilom marke Mercedes povodom premijere njenog albuma Naglasila je da Damir generalno pomaže, ali ovaj put nije ispunio njena očekivanja Pevačica Nadica Ademov uživa u braku sa suprugom Damirom sa kojim ima dvoje dece.

Njen suprug je uspešan biznismen koji pevačicu često obasipa poklonima i ugađa joj, a pevačica je sada sve iznenadila kada je ispričala situaciju iz njihovog braka. Nadica je priznala da je Damiru zamerila što joj oko selidbe nije pomogao iako je ona to od njega očekivala. - Ja moram sve sama. Selili smo se iz jednog stana u drugi. Očekivala sam od njega 100% pomoći, a dobila 15% od njega, nije ništa uradio. On je za to vreme dogovarao moje nastupe, generalno se