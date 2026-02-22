Pokušaj pljačke završio pucnjavom. Drama u Bosni: Trojica pljačkaša izazvala haos, jedan pobegao

Tokom bekstva iz prodavnice korišćeno je vatreno oružje, ali niko nije povređen Dva napadača su uhapšena na licu mesta, dok je treći pobegao i policija traga za njim Prava drama odigrala se večeras se u Gračanici, u Bosni i Hercegovini, tokom pokušaja pljačke prodavnice.

Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, radniku obezbeđenja prijavljeno je da tri nepoznata lica pokušavaju da izvrše krađu u objektu. Nakon prijave, policija je odmah upućena na lice mesta. Počinioci su napustili objekat, a tokom bekstva došlo je do upotrebe oružja. Dvojica napadača uhapšena su na licu mesta i radi se o K.Đ. (38) iz Tuzle i E.Đ. (33) iz Olova, nastanjenom u Tuzli. Treći počinilac pobegao je putničkim vozilom, a policija intenzivno radi na