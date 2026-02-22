Pred nama je "februarski prevrat" Sneg, minus i ledena jutra stežu Srbiju, a onda nagli temperaturni zaokret: Kraj meseca donosi 20+ stepeni

Blic pre 1 sat
Pred nama je "februarski prevrat" Sneg, minus i ledena jutra stežu Srbiju, a onda nagli temperaturni zaokret: Kraj meseca…

U Srbiji nakon ledenih jutara i snežnih padavina sledi naglo otopljenje Početak sledeće nedelje doneće još toplije vreme, sa temperaturama do 18 stepeni Posle ledenih jutara, susnežice i temperatura ispod nule, Srbiju već narednih dana očekuje naglo otopljenje.

Kraj februara doneće prave prolećne vrednosti u pojedinim danima i do 20 stepeni. Srbiju je zahvatilo novo naoblačenje, a ponegde pada i slab sneg. Trenutne temperature kreću se od -1 do 3 stepena, dok je u Beogradu izmereno 2°C. Zlatibor i Sjenica su na -2, a Kopaonik na -3 stepena. Danas će u zemlji biti oblačno i hladno, mestimično sa susnežicom i slabim snegom. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 1 do 5 stepeni. Već u nedelju sledi porast temperature.
