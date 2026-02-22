U domu Mikija Đuričića u Inđiji: Veteran rijalitija prvi put sa porodicom pred kamerama, opleo po učesnicima "Elite", otkrio sve o odnosu sa Mitrovićem i planove: Pravim farmu (video)

Miki vodi kulinarsku emisiju sa suprugom na Jutjubu i ističe da više ne želi da učestvuje u rijaliti programima jer je sada zadovoljan poslom i porodicom.

On i supruga planiraju preseljenje na selo i pokretanje seoskog turizma, s ciljem da decu nauče pravim vrednostima i radu. Miki Đuričić je ekipu “Blica” ugostio u porodičnom domu u Inđiji, gde živi sa suprugom Angelinom i sa dvoje dece, a privremeno boravi kod njih i njegov otac Mirko, o kom se Miki i njegova supruga brinu. Miki Đuričić danas vodi miran porodični život, a nama je otkrio koliko mu život u Inđiji prija. - Mi živimo u Inđiji već nekih pet godina,