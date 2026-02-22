U domu Mikija Đuričića u Inđiji: Veteran rijalitija prvi put sa porodicom pred kamerama, opleo po učesnicima "Elite", otkrio sve o odnosu sa Mitrovićem i planove: Pravim farmu (video)

Blic pre 6 sati
U domu Mikija Đuričića u Inđiji: Veteran rijalitija prvi put sa porodicom pred kamerama, opleo po učesnicima "Elite", otkrio…

Miki vodi kulinarsku emisiju sa suprugom na Jutjubu i ističe da više ne želi da učestvuje u rijaliti programima jer je sada zadovoljan poslom i porodicom.

On i supruga planiraju preseljenje na selo i pokretanje seoskog turizma, s ciljem da decu nauče pravim vrednostima i radu. Miki Đuričić je ekipu “Blica” ugostio u porodičnom domu u Inđiji, gde živi sa suprugom Angelinom i sa dvoje dece, a privremeno boravi kod njih i njegov otac Mirko, o kom se Miki i njegova supruga brinu. Miki Đuričić danas vodi miran porodični život, a nama je otkrio koliko mu život u Inđiji prija. - Mi živimo u Inđiji već nekih pet godina,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Velika ispovest Mikija Đuričića, evo gde sada živi: "Radim 3 dana nedeljno, a žena 4. U Kupinovo se ne vraćam"

Velika ispovest Mikija Đuričića, evo gde sada živi: "Radim 3 dana nedeljno, a žena 4. U Kupinovo se ne vraćam"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

InđijaMiki ĐuričićFarma

Zabava, najnovije vesti »

Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Marija Šerifović i Jovana Pajić otišle na putovanje Pokazale šta rade u gradu greha: Ne skidaju osmehe (foto)

Blic pre 53 minuta
Mirka Vasiljević dan započinje hranljivim obrokom: Brzo se sprema i košta samo 500 dinara, evo šta vam treba

Mirka Vasiljević dan započinje hranljivim obrokom: Brzo se sprema i košta samo 500 dinara, evo šta vam treba

Telegraf pre 48 minuta
Velika ispovest Mikija Đuričića, evo gde sada živi: "Radim 3 dana nedeljno, a žena 4. U Kupinovo se ne vraćam"

Velika ispovest Mikija Đuričića, evo gde sada živi: "Radim 3 dana nedeljno, a žena 4. U Kupinovo se ne vraćam"

Telegraf pre 1 sat
Ugovor sa posebnim privilegijama i ogroman novac: Marija Kulić progovorila o povratku u Elitu 9: "Željko je mnogo vezan za…

Ugovor sa posebnim privilegijama i ogroman novac: Marija Kulić progovorila o povratku u Elitu 9: "Željko je mnogo vezan za mene"

Blic pre 2 sata
Za punije usne platila 460 evra, pa prošla pakao: Dve nedelje nije izlazila iz kuće!

Za punije usne platila 460 evra, pa prošla pakao: Dve nedelje nije izlazila iz kuće!

Kurir pre 2 sata