"Uvek će pokazivati tačno vreme" Postavljen novi sat na kružnom toku na Trgu republike u Beogradu (foto, video)

Novi sat na kružnom toku na Trgu republike je francuske proizvodnje i radi na struju Marko Stojčić, glavni gradski urbanista kaže da će sat uvek da pokazuje tačno vreme i da će biti novi simbol Beograda Novi sat, visok devet metara i težak oko sedam i po tona, postavljen je u toku noći u središte kružnog toka na Trgu republike u Beogradu i odmah je pušten u rad. Prema rečima glavnog gradskog urbaniste Marka Stojčića, reč je o kvalitetnom francuskom mehanizmu koji
