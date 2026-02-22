Uzbuna usred noći: "Molimo vas, ostanite u skloništima!" Zavijaju sirene za vazdušnu opasnost, NATO država digla avione posle napada na Kijev (video)

Blic pre 1 sat
Uzbuna usred noći: "Molimo vas, ostanite u skloništima!" Zavijaju sirene za vazdušnu opasnost, NATO država digla avione posle…

Gradske vlasti su potvrdile upotrebu balističkog naoružanja i apelovale na stanovništvo da ostane u skloništima Poljska je podigla borbene avione i stavila protivvazdušnu odbranu u najviši stepen pripravnosti zbog ruskih napada Tokom noći 22. februara, Kijev je ponovo bio meta snažnog udara.

Nakon što je Rusija lansirala balističke rakete, u prestonici Ukrajine prijavljeno je više eksplozija, a u obližnjim predgrađima povređeni su jedna osoba i dete. Prve detonacije odjeknule su oko 4 časa po lokalnom vremenu, prema izveštajima novinara sa lica mesta. Nova serija eksplozija usledila je oko 4.30. Situacija je kulminirala kada su gradske vlasti potvrdile da je reč o napadu balističkim naoružanjem. - Neprijatelj napada prestonicu balističkim naoružanjem.
