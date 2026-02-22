(Video) Sumnja se da ima mrtvih, užas na Konjarniku, požar progutao ceo stan: Svi stanari zgrade hitno evakuisani

Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je pronađena bez znakova života Požar je zahvatio stan na četvrtom spratu, koji je potpuno izgoreo Veći požar izbio je kasno noćas u stanu u Ulici Vladimira Tomanovića broj 35 na Konjarniku, a prema prvim informacijama, svi stanari zgrade su evakuisani.

Požar je zahvatio stan na četvrtom spratu, koji je u potpunosti izgoreo. Na licu mesta nalaze se ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, piše Moj Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, koje je podelio Moj Beograd, sumnja se da je jedna osoba pronađena bez znakova života. Uzrok požara za sada nije poznat, a nadležne službe vrše uviđaj.