Krupinski: Otkaz posle dve decenije na Novosadskoj TV – kulminiralo kada nisam planirala izjavu Vučićevića u prilogu

Novinarka Biljana Krupinski za sajt UNS-a kaže da je u Novosadskoj televiziji dobila otkaz posle više od dve decenije rada, i to oko dva meseca nakon što je odbila da urednika Informer TV Dragana J. Vučićevića uvrsti u medijski prilog o tribini Asocijacije novinara Srbije (ANS).

U rešenju o otkazu navedeno je, kako dodaje, da je “svojom krivicom načinila povredu radne obaveze” i da “nije poštovala radnu disciplinu”. “To nikako ne stoji”, kaže Krupinski. Biljana Krupinski ističe da nikada nije odbila da uradi prilog o tribini ANS-a, već da u prilog nije želela da uvrsti Vučićevića. „Materijal su u Beogradu snimile kolege sa Novosadske TV (NTV), a događaju su prisustvovali direktorka televizije Emilija Marić i novinar Boris Pavlov. Moje