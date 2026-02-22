Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Danas pre 53 minuta  |  BBC News na srpskom
Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Studenti na nekoliko univerziteta u Iranu ponovo su organizovali antivladine proteste – prve veće skupove posle smrtonosnih obračuna sa vlašću januara 2026.

BBC je potvrdio verodostojnost snimka na kome su demonstranti koji su u subotu šetali kampusom Tehnološkog univerziteta Šarif u glavnom gradu Teheranu. Kasnije su zabeleženi sukobi između studenata i pristalica vlasti. Na drugom teheranskom univerzitetu studenti su sedeli u znak protesta, dok su, prema izveštajima, skupovi održani i na severoistoku zemlje. Studenti su odali počast hiljadama poginulih u masovnim protestima u januaru. Sjedinjene Američke Države (SAD)
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

BBC News pre 1 sat
Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

NIN pre 58 minuta
Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Južne vesti pre 58 minuta
Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Radio 021 pre 1 sat
Studenti u novim protestima u Iranu, nakon smrtonosnog obračuna vlasti s demonstrantima

Studenti u novim protestima u Iranu, nakon smrtonosnog obračuna vlasti s demonstrantima

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranBBC

Svet, najnovije vesti »

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog prekida isporuke nafte preko „Družbe“

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog prekida isporuke nafte preko „Družbe“

Sputnik pre 2 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

NIN pre 3 minuta
Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Večernje novosti pre 3 minuta
Iranski zvaničnici: U očekivanju napada SAD Hamnei imenovao četiri nivoa nasleđivanja

Iranski zvaničnici: U očekivanju napada SAD Hamnei imenovao četiri nivoa nasleđivanja

Insajder pre 27 minuta
Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

BBC News pre 1 sat