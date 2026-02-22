Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Studenti na nekoliko univerziteta u Iranu ponovo su organizovali antivladine proteste – prve veće skupove posle smrtonosnih obračuna sa vlašću januara 2026.

BBC je potvrdio verodostojnost snimka na kome su demonstranti koji su u subotu šetali kampusom Tehnološkog univerziteta Šarif u glavnom gradu Teheranu. Kasnije su zabeleženi sukobi između studenata i pristalica vlasti. Na drugom teheranskom univerzitetu studenti su sedeli u znak protesta, dok su, prema izveštajima, skupovi održani i na severoistoku zemlje. Studenti su odali počast hiljadama poginulih u masovnim protestima u januaru. Sjedinjene Američke Države (SAD)