Opasan obrt vremena u Srbiji: Danas toplije sa kišom, a ovog datuma se vraća sneg - evo šta meteorolozi očekuju u martu

U Srbiji će danas iznad većeg dela zemlje biti pretežno oblačno i toplije, jutarnja temperatura biće od -1 do dva, a najviša dnevna od pet do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima tek ponegde se očekuje slab sneg ili kiša, a na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini sunčani intervali, dok će uveče u većem delu doći do razvedravanja, osim na severu gde će se zadržati oblačno, a u toku noći je ponegde moguća i slaba kratkotrajna kiša. Nedeljko Todorović bio je gost emisije "Puls Srbije" i rekao da će od danas pa do utorka, biti uz nešto više oblačnosti, na severu i severoistoku Srbije