Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da će obavestiti međunarodnu javnost o slučaju obijanja i pljačkanja Crkve Svete Velikomučenice Nedelje u Gornjoj Gušterici kod Prištine, navodeći da je taj incident deo talasa zastrašivanja srpskog naroda u centralnom delu južne srpske pokrajine.

Ističu da je reč o četvrtom incidentu koji se desio u svega nekoliko dana što, kako navode, potvrđuje da ni ovaj napad na crkveni objekat nije bio slučajan niti nasumičan. "Kada provalnici maskirani fantomkama odluče da upadnu u crkvu koja je pod video-nadzorom da bi izvršili krađu, jasno je da je posredi ne samo zločin iz koristoljublja, nego je cilj i stvaranje nemira i nespokojstva kod lokalnih Srba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju Kako se dodaje, konstantnim