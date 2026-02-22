Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Euronews pre 34 minuta  |  Autor: Tanjug
Kancelarija za KiM: Obavestićemo međunarodnu javnost o napadu na crkvu kod Prištine

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da će obavestiti međunarodnu javnost o slučaju obijanja i pljačkanja Crkve Svete Velikomučenice Nedelje u Gornjoj Gušterici kod Prištine, navodeći da je taj incident deo talasa zastrašivanja srpskog naroda u centralnom delu južne srpske pokrajine.

Ističu da je reč o četvrtom incidentu koji se desio u svega nekoliko dana što, kako navode, potvrđuje da ni ovaj napad na crkveni objekat nije bio slučajan niti nasumičan. "Kada provalnici maskirani fantomkama odluče da upadnu u crkvu koja je pod video-nadzorom da bi izvršili krađu, jasno je da je posredi ne samo zločin iz koristoljublja, nego je cilj i stvaranje nemira i nespokojstva kod lokalnih Srba.
