Uživo: Rat u Ukrajini - Generalna skupština SB UN raspravljaće u utorak o posledicama ruskog napada na Ukrajinu

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo: Rat u Ukrajini - Generalna skupština SB UN raspravljaće u utorak o posledicama ruskog napada na Ukrajinu
Rat u Ukrajini traje 1.460 dana. Jedinice Raketnih snaga i artiljerije Oružanih snaga Ukrajine gađale su ruski vojno-industrijski kompleks "Votkinski zavod" krstarećim raketama FP-5 "Flamingo", saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Prema informacijama Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, u napadu su korišćene krstareće rakete FP-5 "flamingo". Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom
RTS pre 1 sat
RTV pre 2 sata
B92 pre 2 sata
Blic pre 4 sati
Pravda pre 7 sati
Večernje novosti pre 7 sati
Blic pre 7 sati
Radar pre 12 minuta
Večernje novosti pre 11 minuta
Danas pre 1 sat
Blic pre 36 minuta
Blic pre 1 sat