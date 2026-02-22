Dobrić piše Zvezdinu istoriju: Samo jedan zvezdaš je ispred njega!

Reč je o igraču koji je dugo godina bio simbol Zvezde! Bio je odličan sinoć kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić, drugi najbolji strelac posle MVP-ja Nvore.

Osvajanjem Kupa Radivoja Koraća uvećao je svoju bogatu kolekciju trofeja novim peharom. Dobrić je meč završio sa 21 poenom, uz impresivnih 7/9 za tri poena, potvrdivši još jednom koliko je važan faktor u odlučujućim utakmicama. Osim odlične partije, kapiten je stigao i do značajnog istorijskog dostignuća. Ovim susretom upisao je 525. nastup u dresu Crvene zvezde, čime je izbio na drugo mesto večne liste kluba po broju odigranih utakmica. Ispred njega se nalazi samo
