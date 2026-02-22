Kao u nekom filmu: pojavio se snimak tuče Grobara i Delija!

Hot sport pre 1 sat
Kao u nekom filmu: pojavio se snimak tuče Grobara i Delija!

Potpuni haos! Nekoliko sati pre početka meča na stadionu Rajko Mitić, u naselju Petlovo brdo došlo je do ozbiljnog sukoba navijačkih grupa.

Prema prvim informacijama, incident je započeo u jednom kafiću, a potom se proširio na okolne ulice. U obračunu su korišćene baklje i topovski udari, ali i raznorazni predmeti. @hooliganscz_official је поделио/ла објаву Situacija je brzo eskalirala u otvoreni fizički sukob, što je izazvalo uznemirenost građana u tom delu grada. @hooliganscz_official је поделио/ла објаву Sada je isplivao i prvi snimak sa lica mesta. Na snimcima se jasno vidi da su huligani bili
Ključne reči

GrobariDelije

