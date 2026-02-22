Novi Pazar je ponovo fudbalski grad: Neviđena bakljada za Lalata i ekipu nakon neverovatne pobede!

Čaršija je opet luda za fudbalom! Fudbaleri Novog Pazara savladali su u subotu u Novom Sadu ekipu Vojvodine ubedljivim rezultatom 3:0, a po povratku u svoj grad dočekani su od strane navijača.

Ekipa Nenada Lalatovića upisala je dve pobede u dva meča od njegovog dolaska na klupu, što je donelo novu energiju u timu, iako je i u periodu sa Vladimirom Gaćinovićem ekipa imala prepoznatljiv ritam. Nakon pobede je najavljeno da će igrači i stručni štab biti dočekani u ponoć, što se i dogodilo. Nekoliko stotina navijača okupilo se u centru grada, gde su uz baklje i pesmu pozdravili ekipu posle važnog trijumfa. Објава коју дели FK Novi Pazar