„Srbijo, dolazimo“: Srpski MMA borac razgovarao sa Trampom i dobio pomoć od američkog predsednika!

Hot sport pre 3 sata
„Srbijo, dolazimo“: Srpski MMA borac razgovarao sa Trampom i dobio pomoć od američkog predsednika!

Tramp je strastveni ljubitelj MMA! Srpski MMA borac Uroš Medić upisao je veliku pobedu u Hjustonu, pošto je nokautom u prvoj rundi savladao Džefa Nila, a ubrzo nakon meča usledio je i nesvakidašnji rasplet van kaveza.

Posle trijumfa, Medić je u izjavi zatražio pomoć predsednika SAD Donalda Trampa zbog problema sa imigracionom službom i izrazio želju da narednu borbu odradi u Beogradu, gde bi se eventualno borio protiv Leona Edvardsa. Prema njegovim rečima, nedugo zatim usledio je i telefonski razgovor sa američkim predsednikom, nakon čega je poručio da je situacija rešena. „Upravo sam završio razgovor sa Predsednikom Amerike Donaldom Trampom, zahvaljujući Dejni Vajtu, i mogu da
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Srbin o čijem nokautu bruji Amerika otkrio: "Razgovarao sam sa Trampom, dolazim u Beograd"

Srbin o čijem nokautu bruji Amerika otkrio: "Razgovarao sam sa Trampom, dolazim u Beograd"

Nova pre 2 sata
Alkohol, doping, problemi... Garsija je šampion sveta! FOTO/VIDEO

Alkohol, doping, problemi... Garsija je šampion sveta! FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
"Zapamtite dobro moje reči, sve ću vas nokautirati": Srbin zapretio usred Amerike

"Zapamtite dobro moje reči, sve ću vas nokautirati": Srbin zapretio usred Amerike

Mondo pre 2 sata
Garsija konačno demonstrirao ono što se očekivalo, a prošao je i AdmiralBet specijal

Garsija konačno demonstrirao ono što se očekivalo, a prošao je i AdmiralBet specijal

Sportske.net pre 3 sata
Hrvat opet poražen - Strikland nokautirao Ernandeza, pa poručio: "Hoću da budem kao on" VIDEO

Hrvat opet poražen - Strikland nokautirao Ernandeza, pa poručio: "Hoću da budem kao on" VIDEO

B92 pre 2 sata
Srpski MMA borac pobedio nokautom, pa razgovarao sa Trampom i poručio: "Srbijo, dolazimo".

Srpski MMA borac pobedio nokautom, pa razgovarao sa Trampom i poručio: "Srbijo, dolazimo".

RTS pre 3 sata
Srbin nagrađen šestocifrenom sumom novca! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut

Srbin nagrađen šestocifrenom sumom novca! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Sport, najnovije vesti »

Uspavanka pa "vatra" na "Čairu" - Kanute brži od poslednjeg zvižduka, Radnički u nadoknadi pobedio IMT!

Uspavanka pa "vatra" na "Čairu" - Kanute brži od poslednjeg zvižduka, Radnički u nadoknadi pobedio IMT!

Sportske.net pre 6 minuta
Zvezda - Partizan: Večiti izlaze na teren i nastavljaju bitku za titulu!

Zvezda - Partizan: Večiti izlaze na teren i nastavljaju bitku za titulu!

Kurir pre 6 minuta
Novi ugovor za Srbina u NBA

Novi ugovor za Srbina u NBA

Sputnik pre 1 minut
Dilan Osetkovski i Partizan – potpisan novi ugovor!

Dilan Osetkovski i Partizan – potpisan novi ugovor!

Sport klub pre 6 minuta
Beg Đenove od zone ispadanja u dominantnom maniru

Beg Đenove od zone ispadanja u dominantnom maniru

Sport klub pre 7 minuta