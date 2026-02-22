„Srbijo, dolazimo“: Srpski MMA borac razgovarao sa Trampom i dobio pomoć od američkog predsednika!

Tramp je strastveni ljubitelj MMA! Srpski MMA borac Uroš Medić upisao je veliku pobedu u Hjustonu, pošto je nokautom u prvoj rundi savladao Džefa Nila, a ubrzo nakon meča usledio je i nesvakidašnji rasplet van kaveza.

Posle trijumfa, Medić je u izjavi zatražio pomoć predsednika SAD Donalda Trampa zbog problema sa imigracionom službom i izrazio želju da narednu borbu odradi u Beogradu, gde bi se eventualno borio protiv Leona Edvardsa. Prema njegovim rečima, nedugo zatim usledio je i telefonski razgovor sa američkim predsednikom, nakon čega je poručio da je situacija rešena. „Upravo sam završio razgovor sa Predsednikom Amerike Donaldom Trampom, zahvaljujući Dejni Vajtu, i mogu da