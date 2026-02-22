Navijači Partizana zapalili stolice na "Marakani": Crvena Zvezda odnela pobedu u derbiju nad Partizanom

Insajder pre 2 sata
Navijači Partizana zapalili stolice na "Marakani": Crvena Zvezda odnela pobedu u derbiju nad Partizanom

Utakmica 24. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Partizana nastavljena je posle pauze od skoro 10 minuta zbog požara na južnoj tribini stadiona "Rajko Mitić" u Beogradu.

Meč je prekinut u 56. minutu pošto su navijači Partizana, koji su smešteni na južnoj tribini, zapalili stolice. Vatrogasci su uspeli da ugase požar, a utakmica je posle pauze od skoro 10 minuta nastavljena. Meč je nekoliko puta bio prekidan u prvom i drugom poluvremenu zbog bakljade navijača oba tima. Utakmica je završena rezultatom 3:0 za Crvenu Zvezdu.
