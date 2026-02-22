Peskov: Rusija ne vidi svrhu učešća EU u mirovnim pregovorima o Ukrajini

Insajder pre 1 sat
Peskov: Rusija ne vidi svrhu učešća EU u mirovnim pregovorima o Ukrajini

Predstavnici Evrope nisu učestvovali u trilateralnim mirovnim pregovorima o Ukrajini u Ženevi, ali su se nakon toga sastali sa ukrajinskom delegacijom, rekao je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, uz ocenu da Evropljani ne mogu ni na koji način pomoći u pregovorima o Ukrajini.

"Ukrajinci su se kasnije sastali sa njima (evropskim zvaničnicima) i obavestili ih o situaciji. Ali nisu bili prisutni na pregovorima", rekao je Peskov u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin", prenosi agencija RIA Novosti. Prema njegovim rečima, Rusija ne vidi svrhu u učešću EU u pregovorima. "Ne vidimo svrhu u evropskom učešću; oni ne mogu nikako da pomognu, s obzirom na njihovo raspoloženje. Upravo ste pomenuli šeficu evropske diplomatije (Kaju Kalas) sa njenim
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

RTV pre 7 minuta
FSB otkrio ko stoji iza atentata na generala Aleksejeva; Sijarto: Blokiraćemo sankcije EU protiv Rusije, zbog "Družbe"

FSB otkrio ko stoji iza atentata na generala Aleksejeva; Sijarto: Blokiraćemo sankcije EU protiv Rusije, zbog "Družbe"

RTS pre 7 minuta
UŽIVO: Rat u Ukrajini U napadu na Kijevsku oblast poginula jedna osoba, povređeno 15, uključujući četvoro dece

UŽIVO: Rat u Ukrajini U napadu na Kijevsku oblast poginula jedna osoba, povređeno 15, uključujući četvoro dece

Euronews pre 1 sat
Peskov pozvao na ignorisanje izjava Zelenskog i ugledanje na Putina

Peskov pozvao na ignorisanje izjava Zelenskog i ugledanje na Putina

Sputnik pre 1 sat
Peskov: Evropa je beskorisna u pregovorima, njihov stav ne pomaže miru

Peskov: Evropa je beskorisna u pregovorima, njihov stav ne pomaže miru

Politika pre 2 sata
Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru, činimo sve što je potrebno

Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru, činimo sve što je potrebno

NIN pre 4 sati
Dmitrijev nakon Vitkofovih izjava o Putinu: Mir će prevladati kroz dijalog

Dmitrijev nakon Vitkofovih izjava o Putinu: Mir će prevladati kroz dijalog

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaEURusija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi širom Ukrajine, Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje

RTV pre 7 minuta
Orban: Zaustavićemo isplatu ukrajinskog kredita dok ne bude obnovljena isporuka nafte

Orban: Zaustavićemo isplatu ukrajinskog kredita dok ne bude obnovljena isporuka nafte

NIN pre 1 minut
Studenti u Iranu pokrenuli najveće proteste od januarskog gušenja demonstracija

Studenti u Iranu pokrenuli najveće proteste od januarskog gušenja demonstracija

NIN pre 7 minuta
FSB otkrio ko stoji iza atentata na generala Aleksejeva; Sijarto: Blokiraćemo sankcije EU protiv Rusije, zbog "Družbe"

FSB otkrio ko stoji iza atentata na generala Aleksejeva; Sijarto: Blokiraćemo sankcije EU protiv Rusije, zbog "Družbe"

RTS pre 7 minuta
Vlada razmatra uklanjanje Endrua iz kraljevske linije nasleđivanja, britanska policija nastavlja pretrese

Vlada razmatra uklanjanje Endrua iz kraljevske linije nasleđivanja, britanska policija nastavlja pretrese

Južne vesti pre 6 minuta