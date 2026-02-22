Peskov: Rusija ne vidi svrhu učešća EU u mirovnim pregovorima o Ukrajini

Predstavnici Evrope nisu učestvovali u trilateralnim mirovnim pregovorima o Ukrajini u Ženevi, ali su se nakon toga sastali sa ukrajinskom delegacijom, rekao je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, uz ocenu da Evropljani ne mogu ni na koji način pomoći u pregovorima o Ukrajini.

"Ukrajinci su se kasnije sastali sa njima (evropskim zvaničnicima) i obavestili ih o situaciji. Ali nisu bili prisutni na pregovorima", rekao je Peskov u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin", prenosi agencija RIA Novosti. Prema njegovim rečima, Rusija ne vidi svrhu u učešću EU u pregovorima. "Ne vidimo svrhu u evropskom učešću; oni ne mogu nikako da pomognu, s obzirom na njihovo raspoloženje. Upravo ste pomenuli šeficu evropske diplomatije (Kaju Kalas) sa njenim