Ubijeni meksički narko-bos El Menčo bio jedan od najtraženijih kriminalaca

Nemesio Oseguera, poznat kao "El Menčo", vođa moćnog Kartela nove generacije Jalisko (CJNG), koji je ubijen je tokom vojne racije, bio je jedan od najtraženijih kriminalaca u Meksiku i SAD.

Oseguera (60) bio je jedan od najtraženijih kriminalaca u Meksiku i SAD, a CJNG je odgovoran za krijumčarenje velike količine droge, uključujući fentanil, prenosi Rojters. SAD su ponudile nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ili hvatanja Oseguere. Prema izveštajima, CJNG je poznat po brutalnim metodama, uključujući odsecanje glava i nasilje nad rivalima i vlastima. Oseguera je godinama uspevao da izbegne hapšenje, radio je i kao