Ubijeni meksički narko-bos El Menčo bio jedan od najtraženijih kriminalaca

Insajder pre 1 sat
Ubijeni meksički narko-bos El Menčo bio jedan od najtraženijih kriminalaca

Nemesio Oseguera, poznat kao "El Menčo", vođa moćnog Kartela nove generacije Jalisko (CJNG), koji je ubijen je tokom vojne racije, bio je jedan od najtraženijih kriminalaca u Meksiku i SAD.

Oseguera (60) bio je jedan od najtraženijih kriminalaca u Meksiku i SAD, a CJNG je odgovoran za krijumčarenje velike količine droge, uključujući fentanil, prenosi Rojters. SAD su ponudile nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ili hvatanja Oseguere. Prema izveštajima, CJNG je poznat po brutalnim metodama, uključujući odsecanje glava i nasilje nad rivalima i vlastima. Oseguera je godinama uspevao da izbegne hapšenje, radio je i kao
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Meksiko potvrdio da su SAD pružile dodatne informacije za eliminaciju El Menča: Evo kako je izgledala akcija

Meksiko potvrdio da su SAD pružile dodatne informacije za eliminaciju El Menča: Evo kako je izgledala akcija

Telegraf pre 24 sata
Meksička vojska ubila vođu narko kartela Nova generacija Halisko

Meksička vojska ubila vođu narko kartela Nova generacija Halisko

RTV pre 1 sat
(Foto/video) Nasilje u Meksiku posle ubistva El Menča: Građani upozoreni da ostanu u kućama, otkazani letovi

(Foto/video) Nasilje u Meksiku posle ubistva El Menča: Građani upozoreni da ostanu u kućama, otkazani letovi

Newsmax Balkans pre 1 sat
Likvidiran jedan od najozloglašenijih narko bosova današnjice Meksička vojska ubila „El Menča“, zadovoljni i u Vašingonu…

Likvidiran jedan od najozloglašenijih narko bosova današnjice Meksička vojska ubila „El Menča“, zadovoljni i u Vašingonu

Dnevnik pre 2 sata
Pakao na ulicama Meksika nakon smrti "El Menča": Vojska na nogama, aktiviran crveni kod zbog odmazde narko-kartela

Pakao na ulicama Meksika nakon smrti "El Menča": Vojska na nogama, aktiviran crveni kod zbog odmazde narko-kartela

Mondo pre 2 sata
Pogledajte zastrašujuću opremu kojom raspolaže vojska Halisko kartela: Ovako deluje smrtonosna jedinica "sikariosi", ne…

Pogledajte zastrašujuću opremu kojom raspolaže vojska Halisko kartela: Ovako deluje smrtonosna jedinica "sikariosi", ne razlikuje se od vojske Meksika (video)

Kurir pre 1 sat
Američke informacije za operaciju na meksičkog narko bosa El Menča

Američke informacije za operaciju na meksičkog narko bosa El Menča

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersMeksikoDolar

Svet, najnovije vesti »

Novi START, stari Tramp

Novi START, stari Tramp

Radar pre 12 minuta
Preokret na Bliskom istoku? Iranski zvaničnik: Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Preokret na Bliskom istoku? Iranski zvaničnik: Teheran spreman na ustupke u zamenu za ukidanje sankcija SAD

Večernje novosti pre 12 minuta
Tramp razmatra ciljani napad na Iran, a potom i veći udar

Tramp razmatra ciljani napad na Iran, a potom i veći udar

Danas pre 1 sat
Nova runda pregovora o Ukrajini? Otkriven mogući datum sastanka

Nova runda pregovora o Ukrajini? Otkriven mogući datum sastanka

Blic pre 37 minuta
"Rusija planira nove terorističke napade" Dramatično večernje upozorenje Zelenskog: "Dobili smo izveštaje..."

"Rusija planira nove terorističke napade" Dramatično večernje upozorenje Zelenskog: "Dobili smo izveštaje..."

Blic pre 1 sat