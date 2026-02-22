Niški Železničar jug preuzeo drugo mesto na tabeli

Južne vesti pre 33 minuta  |  Ljubica Jocić
Niški Železničar jug preuzeo drugo mesto na tabeli

Pobedom (31:30) nad Metalcem, direktnim rivalom u borbi za drugo mesto i doigravanje za ulazak u Superligu, rukometaši Železničara juga preuzeli su drugo mesto na tabeli Super B lige grupe istok-zapad.

Vodila se velika borba u Kraljevu, vodio je domaćin tokom prvog poluvremena, ali je niški klub polako topio prednost. Prvi put je poveo u 54. minutu (28:27) i do kraja sačuvao prednost. Želji jug je ovo osma pobeda i sa 17 bodova preuzeo je drugu poziciju upravo od Metalca. Prva je Loznica sa 22 boda, a Nišlije u narednom kolu dočekuju pretposlednji Zlatar.
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Nišlijama ceo plen: Kraljevački rukometaši razočarali svoje navijače

Nišlijama ceo plen: Kraljevački rukometaši razočarali svoje navijače

Večernje novosti pre 18 minuta
Kragujevčanke uspešno startovale u prolećnom delu

Kragujevčanke uspešno startovale u prolećnom delu

RTK pre 1 sat
Podela plena u šumadijskom derbiju

Podela plena u šumadijskom derbiju

RTK pre 1 sat
Rukomet: Šumadijski derbi okončan remijem

Rukomet: Šumadijski derbi okončan remijem

Kragujevačke pre 2 sata
Rukomet: Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Rukomet: Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Kragujevačke pre 2 sata
Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Kragujevčanke uspešno započele prolećni deo prvenstva

Ritam grada Kg pre 2 sata
Podela bodova u šumadijskom rukometnom derbiju

Podela bodova u šumadijskom rukometnom derbiju

Ritam grada Kg pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometMetalacSuperligaLoznicaKraljevoZlatar

Regioni, najnovije vesti »

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju proteste, najavili blokadu brojnih saobraćajnica

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju proteste, najavili blokadu brojnih saobraćajnica

Nova ekonomija pre 3 minuta
Poljoprivrednici u Šumadiji nastavljaju sa protestima

Poljoprivrednici u Šumadiji nastavljaju sa protestima

Pressek pre 3 minuta
Danas Poklade, od ponoći počinje Veliki post

Danas Poklade, od ponoći počinje Veliki post

Prokuplje press pre 3 minuta
Bravo! Odbojkaši Pirota savladali uvek neugodnog rivala!

Bravo! Odbojkaši Pirota savladali uvek neugodnog rivala!

Plus online pre 8 minuta
Onlajn nastava do daljeg zbog otpalog plafona

Onlajn nastava do daljeg zbog otpalog plafona

Prokuplje press pre 18 minuta