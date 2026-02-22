Niški Železničar jug preuzeo drugo mesto na tabeli

Pobedom (31:30) nad Metalcem, direktnim rivalom u borbi za drugo mesto i doigravanje za ulazak u Superligu, rukometaši Železničara juga preuzeli su drugo mesto na tabeli Super B lige grupe istok-zapad.

Vodila se velika borba u Kraljevu, vodio je domaćin tokom prvog poluvremena, ali je niški klub polako topio prednost. Prvi put je poveo u 54. minutu (28:27) i do kraja sačuvao prednost. Želji jug je ovo osma pobeda i sa 17 bodova preuzeo je drugu poziciju upravo od Metalca. Prva je Loznica sa 22 boda, a Nišlije u narednom kolu dočekuju pretposlednji Zlatar.