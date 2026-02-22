Jezik je hranitelj naroda: Na pravu Vukove kuće obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika

Kurir pre 1 sat
Jezik je hranitelj naroda: Na pravu Vukove kuće obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika

LOZNICA - Međunarodni dan maternjeg jezika 21. februar, prigodnim programom obeležen je u subotu ispred Vukove spomen-kuće u Tršiću.

Poetski kolaž program ''Ja sam Sunce'' sa gimnazijalcima je pripremila profesorica srpskog jezika i književnosti, Nevena Mitrović, koja je i predsednica Ogranka Vukove zadužbine lozničke Gimnazije "Vuk Karadžić". Prema rečima direktorke Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' Snežane Nešković Simić, svake godine se u dvorištu ispred spomen-kuće Vuka Karadžića, o kojoj se stara ta ustanova, Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava prigodnim programom koji pokazuje svu
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Predstavljanje mladih umetnika: Festival savremenog stvaralaštva u Loznici

Predstavljanje mladih umetnika: Festival savremenog stvaralaštva u Loznici

Kurir pre 1 dan
Kviz za osnovce: Međunarodni dan maternjeg jezika u KC Ribnica

Kviz za osnovce: Međunarodni dan maternjeg jezika u KC Ribnica

Večernje novosti pre 1 dan
Rukometaši Priboja gostuju neporaženoj Loznici

Rukometaši Priboja gostuju neporaženoj Loznici

PP media pre 1 dan
Poljoprivrednici Mačve nastavljaju proteste: Danas blokade u više mesta od 12 časova

Poljoprivrednici Mačve nastavljaju proteste: Danas blokade u više mesta od 12 časova

Šabačke novosti pre 1 dan
Afrička svinjska kuga i u Slepčeviću – eutanazirano 27 svinja

Afrička svinjska kuga i u Slepčeviću – eutanazirano 27 svinja

Šabačke novosti pre 2 dana
Kultura: Predstavljen roman „Čigra“ Draška Miletića

Kultura: Predstavljen roman „Čigra“ Draška Miletića

RTK pre 2 dana
Prva futsal liga: Lozničani prejaki za Vranjance

Prva futsal liga: Lozničani prejaki za Vranjance

Jug press pre 3 dana

Ključne reči

Vuk KaradžićLoznicaTršić

Regioni, najnovije vesti »

Jezik je hranitelj naroda: Na pravu Vukove kuće obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika

Jezik je hranitelj naroda: Na pravu Vukove kuće obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika

Kurir pre 1 sat
Deda Rada iz martinaca heroj i u 83. Godini Sa samo osnovnom školom napisao 7.132 stiha i govori bolje nemački od Nemaca: "Ne…

Deda Rada iz martinaca heroj i u 83. Godini Sa samo osnovnom školom napisao 7.132 stiha i govori bolje nemački od Nemaca: "Ne znam koliko sam knjiza pročitao!"

Kurir pre 3 sata
Neobičan problem u Ivanjici: Jazavci kopaju rupe i oštećuju prilaze grobnim mestima

Neobičan problem u Ivanjici: Jazavci kopaju rupe i oštećuju prilaze grobnim mestima

Glas Zapadne Srbije pre 1 dan
Crvena zvezda šesti put zaredom osvojila Kup „Radivoj Korać“

Crvena zvezda šesti put zaredom osvojila Kup „Radivoj Korać“

Gradski portal 018 pre 1 dan
Ode Lalat kući pevajući sa ''Karađorđa'' - Camaj i Stanisavljević briljirali u Novom Sadu!

Ode Lalat kući pevajući sa ''Karađorđa'' - Camaj i Stanisavljević briljirali u Novom Sadu!

Sportske.net pre 1 dan