Jezik je hranitelj naroda: Na pravu Vukove kuće obeležen Međunarodni dan maternjeg jezika

LOZNICA - Međunarodni dan maternjeg jezika 21. februar, prigodnim programom obeležen je u subotu ispred Vukove spomen-kuće u Tršiću.

Poetski kolaž program ''Ja sam Sunce'' sa gimnazijalcima je pripremila profesorica srpskog jezika i književnosti, Nevena Mitrović, koja je i predsednica Ogranka Vukove zadužbine lozničke Gimnazije "Vuk Karadžić". Prema rečima direktorke Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' Snežane Nešković Simić, svake godine se u dvorištu ispred spomen-kuće Vuka Karadžića, o kojoj se stara ta ustanova, Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava prigodnim programom koji pokazuje svu