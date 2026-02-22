"Neće uspeti 20. paket sankcija Rusiji!" Orban poslao jasnu poruku Briselu! Ukrajina, takođe, na udaru! (video)

Kurir pre 2 sata  |  Beta)
"Neće uspeti 20. paket sankcija Rusiji!" Orban poslao jasnu poruku Briselu! Ukrajina, takođe, na udaru! (video)

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto objavio je danas da će njegova zemlja blokirati pokušaj Evropske unije (EU) da usvoji 20. paket sankcija protiv Rusije, kao i da će zaustaviti napore za dopremanje dalje pomoći Ukrajini. "Na sutrašnjem Savetu za spoljne poslove, EU ima za cilj da usvoji 20. paket sankcija.

Mađarska će ga blokirati. Dok Ukrajina ne nastavi tranzit nafte do Mađarske i Slovačke preko cevovoda Družba, nećemo dozvoliti da se donose odluke važne za Kijev", napisao je Sijarto u objavi na Iksu (X). Sijarto je dodao da će Mađarska takođe blokirati veliki zajam EU Ukrajini od 90 milijardi evra, koji bi trebalo da namiri vojne i ekonomske potrebe Kijeva u naredne dve godine. Ranije ove nedelje, Mađarska i Slovačka su objavile da će o bustaviti isporuke
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog naftovoda „Družba“

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog naftovoda „Družba“

Politika pre 1 sat
Mađarska će blokirati 20. paket sankcija Rusiji, kao i veliki zajam Ukrajini

Mađarska će blokirati 20. paket sankcija Rusiji, kao i veliki zajam Ukrajini

Nova ekonomija pre 2 sata
Sijarto: Mađarska će blokirati nove sankcije protiv Rusije zbog naftovoda Družba

Sijarto: Mađarska će blokirati nove sankcije protiv Rusije zbog naftovoda Družba

Radio 021 pre 3 sata
Mađarska najavila da će blokirati usvajanje 20. paketa sankcija EU protiv Rusije

Mađarska najavila da će blokirati usvajanje 20. paketa sankcija EU protiv Rusije

Beta pre 5 sati
Mađarska najavila da će blokirati usvajanje 20. paketa sankcija EU protiv Rusije

Mađarska najavila da će blokirati usvajanje 20. paketa sankcija EU protiv Rusije

Serbian News Media pre 5 sati
Sijarto: Mađarska će blokirati 20. paket sankcija Rusiji, kao i veliki zajam Ukrajini

Sijarto: Mađarska će blokirati 20. paket sankcija Rusiji, kao i veliki zajam Ukrajini

Nedeljnik pre 5 sati
Mađarska najavila da će blokirati usvajanje 20. paketa sankcija EU protiv Rusije

Mađarska najavila da će blokirati usvajanje 20. paketa sankcija EU protiv Rusije

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaNECUkrajinaBriselEUSlovačkaRusijaKijevMađarskanaftaSankcije RusijiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Makron zatražio od Trampa da ukine sankcije protiv Tjerija Bretona

Makron zatražio od Trampa da ukine sankcije protiv Tjerija Bretona

Danas pre 12 minuta
EU neće prihvatiti nove carinske mere, poziva Vašington da poštuje trgovinski sporazum

EU neće prihvatiti nove carinske mere, poziva Vašington da poštuje trgovinski sporazum

Danas pre 57 minuta
Pregovarači SAD i Irana trebalo bi da se sastanu u četvrtak u Ženevi

Pregovarači SAD i Irana trebalo bi da se sastanu u četvrtak u Ženevi

RTV pre 17 minuta
Francuski ministar: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Radio 021 pre 22 minuta
Skelet Svetog Franje Asiškog prvi put izložen javnosti

Skelet Svetog Franje Asiškog prvi put izložen javnosti

N1 Info pre 6 minuta