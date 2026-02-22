Određen pritvor instruktoru vožnje u Podgorici: tereti se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom

Kurir pre 14 minuta  |  RTCG
Određen pritvor instruktoru vožnje u Podgorici: tereti se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata instruktoru vožnje N.M., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom krajem maja prošle godine.

Kako pojašnjavaju, osumnjičeni se tereti da je krajem maja 2025. godine, u svojstvu instruktora vožnje, zloupotrebom položaja i odnosa zavisnosti prema maloletnoj oštećenoj, tokom časa obuke u vozilu auto-škole, bez njenog pristanka i primenom sile, preduzeo radnje seksualne prirode kojima je narušio njen telesni integritet. Kurir.rs/ RTCG
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Kurir pre 2 sata
'Hoćemo istinu i pravdu', poručeno s masovnog protesta u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

'Hoćemo istinu i pravdu', poručeno s masovnog protesta u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

Slobodna Evropa pre 1 dan
Troje uhapšeno zbog nasilničkog ponašanja: Osumnjičeni da su u Lubnicama preprečili put, pa pesnicama i nogama udarali dvoje!…

Troje uhapšeno zbog nasilničkog ponašanja: Osumnjičeni da su u Lubnicama preprečili put, pa pesnicama i nogama udarali dvoje!

Kurir pre 5 sati
Masovna tuča ispred kafića: Letele pesnice ispred kafane, učestvovali i muškarci i žene - ima povređenih

Masovna tuča ispred kafića: Letele pesnice ispred kafane, učestvovali i muškarci i žene - ima povređenih

Večernje novosti pre 6 sati
Opšta makljaža u Prijedoru letele pesnice ispred kafane, tukli se i muškarci i žene: Ima povređenih

Opšta makljaža u Prijedoru letele pesnice ispred kafane, tukli se i muškarci i žene: Ima povređenih

Blic pre 9 sati
Makljali se i ženi i muškarci! Ulična tuča uznemirala komšije u Prijedoru: Policija primila dojavu 2 sata iza ponoći, ali se…

Makljali se i ženi i muškarci! Ulična tuča uznemirala komšije u Prijedoru: Policija primila dojavu 2 sata iza ponoći, ali se tu drama nije završila!

Kurir pre 10 sati
Vesna Bratić poručila iz kućnog pritvora: Pravda nije iskopanih očiju iako simbolično ima povez

Vesna Bratić poručila iz kućnog pritvora: Pravda nije iskopanih očiju iako simbolično ima povez

Sputnik pre 12 sati

Ključne reči

PodgoricaTužilaštvopritvor

Balkan, najnovije vesti »

Pokušaj pljačke završio pucnjavom. Drama u Gračanici: Trojica pljačkaša izazvala haos, jedan pobegao

Pokušaj pljačke završio pucnjavom. Drama u Gračanici: Trojica pljačkaša izazvala haos, jedan pobegao

Blic pre 25 minuta
Određen pritvor instruktoru vožnje u Podgorici: tereti se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom

Određen pritvor instruktoru vožnje u Podgorici: tereti se za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom

Kurir pre 14 minuta
Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Kurir pre 2 sata
Ukrala 70.000 evra, pa trošila na putovanja i luksuz! Deo sakrila u kući, a deo dala dečku: Ono što je uradio potom je sramno…

Ukrala 70.000 evra, pa trošila na putovanja i luksuz! Deo sakrila u kući, a deo dala dečku: Ono što je uradio potom je sramno: Hapšenje u Crnoj Gori

Kurir pre 4 sati
Haos u Gračanici u BiH: Pokušali da opljačkaju radnju, pa počeli da pucaju na policiju, jedan u bekstvu

Haos u Gračanici u BiH: Pokušali da opljačkaju radnju, pa počeli da pucaju na policiju, jedan u bekstvu

Kurir pre 3 sata