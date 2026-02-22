Poražavajući crna statistika! Od početka godine ubijeno 10 žena i dvoje dece u Španiji

Kurir pre 22 minuta
Poražavajući crna statistika! Od početka godine ubijeno 10 žena i dvoje dece u Španiji

U Španiji je početkom ove godine zabeležen porast rodno zasnovanog nasilja, a do sada je u 2026. ubijeno deset žena i dvoje dece, prenose danas španski mediji.

U šest slučajeva prethodno je prijavljivano porodično nasilje, prenela je agencija Efe. Broj žena koje su ubili njihovi partneri, ili bivši partneri od 2003. godine, godine kada je počela da se vodi zvanična statistika, dostigao je 1.353. U šest od deset ubistava od početka ove godine postojale su prethodne prijave, od kojih su pet podnele žrtve, a jednu druge osobe. Nasuprot tome, u 2025. prijavljeno je samo 10 od 48 počinilaca rodno zasnovanog nasilja. Ministarka
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Zločin koji je zgrozio planetu: Napisala deci knjigu da lakše prebole oca, a zapravo ga ona ubila! Mužu sipala otrov u piće…

Zločin koji je zgrozio planetu: Napisala deci knjigu da lakše prebole oca, a zapravo ga ona ubila! Mužu sipala otrov u piće zbog 2 miliona dolara i tajnog ljubavnika

Blic pre 22 minuta
Pao posle 44 godine zbog jedne greške! Zverski silovao i zadavio Saru (13), a sada ga odalo ovo: Ubica ide na doživotnu robiju…

Pao posle 44 godine zbog jedne greške! Zverski silovao i zadavio Saru (13), a sada ga odalo ovo: Ubica ide na doživotnu robiju

Blic pre 2 sata
Autorka knjige za decu uhapšena zbog ubistva supruga: Bila u dugovima, mužu u piće sipala fentanil

Autorka knjige za decu uhapšena zbog ubistva supruga: Bila u dugovima, mužu u piće sipala fentanil

Newsmax Balkans pre 1 sat
Pisala knjige za decu, a planirala zločin: Majka troje dece iz Jute optužena za ubistvo muža fentanilom

Pisala knjige za decu, a planirala zločin: Majka troje dece iz Jute optužena za ubistvo muža fentanilom

Euronews pre 4 sati
Žena pred sudom zbog ubistva muža – knjiga za decu postala senka sumnje

Žena pred sudom zbog ubistva muža – knjiga za decu postala senka sumnje

Politika pre 4 sati
Objavila knjigu za decu, smeši joj se robija: Majka iz Jute optužena za ubistvo muža

Objavila knjigu za decu, smeši joj se robija: Majka iz Jute optužena za ubistvo muža

Večernje novosti pre 4 sati
Porast porodičnog nasilja: Od početka godine u Španiji ubijeno 10 žena i dvoje dece

Porast porodičnog nasilja: Od početka godine u Španiji ubijeno 10 žena i dvoje dece

Euronews pre 5 sati

Ključne reči

ŠpanijaUbistvonasilje u porodicifemicid

Svet, najnovije vesti »

Zločin koji je zgrozio planetu: Napisala deci knjigu da lakše prebole oca, a zapravo ga ona ubila! Mužu sipala otrov u piće…

Zločin koji je zgrozio planetu: Napisala deci knjigu da lakše prebole oca, a zapravo ga ona ubila! Mužu sipala otrov u piće zbog 2 miliona dolara i tajnog ljubavnika

Blic pre 22 minuta
Poražavajući crna statistika! Od početka godine ubijeno 10 žena i dvoje dece u Španiji

Poražavajući crna statistika! Od početka godine ubijeno 10 žena i dvoje dece u Španiji

Kurir pre 22 minuta
Brazil i Indija potpisali sporazum o kritičnim mineralima

Brazil i Indija potpisali sporazum o kritičnim mineralima

Politika pre 7 minuta
Pet tela migranata pronađena na obali istočno od Tripolija

Pet tela migranata pronađena na obali istočno od Tripolija

Politika pre 7 minuta
Sijarto: Sukobi sa Briselom proizilaze iz odbrane nacionalnog interesa Mađarske (VIDEO)

Sijarto: Sukobi sa Briselom proizilaze iz odbrane nacionalnog interesa Mađarske (VIDEO)

Danas pre 1 sat