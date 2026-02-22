Rasvetljen slučaj vršnjačkog nasilja u Podgorici: Podnete krivične prijave protiv četiri maloletnika

Službenici Uprave policije Crne Gore – Odeljenja bezbednosti Podgorica rasvetlili su slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio u krugu jedne srednje škole u glavnom gradu, a protiv četiri maloletnika podneta je krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje.

Iz policije je saopšteno da su službenici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloletničke delinkvencije, u saradnji sa nadležnim tužiocem, procesuirali tri sedamnaestogodišnjaka i jednog šesnaestogodišnjaka zbog sumnje da su 10. februara 2026. godine fizički napali dvojicu šesnaestogodišnjaka. „Sumnja se da su tri maloletna lica u školskom dvorištu najpre fizički napala jednog maloletnika, zadajući mu više udaraca pesnicama u predelu glave i tela, dok