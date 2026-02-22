Srbin nagrađen šestocifrenom sumom novca! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut

Srpski MMA borac je proglašen za borca večeri na UFC priredbi u Hjustonu na kojoj je iznenadio mnoge i u prvoj rundi nokautirao favorizovanog Amerikanca Džefa Nila.

Bila je to treća uzastopna, a ukupno sedma pobeda za Uroša Medića u UFC-u zahvaljujući čemu je obezbedio mesto na Top 15 rang listi velter kategorije UFC-a. Napravio je Srbin pravi spektakl, a nakon borbe je nastavio u sličnom stilu, pošto se obratio direktno predsedniku Donaldu Trampu. Ubrzo je obavio telefonski poziv sa Trampom koji je najavio rešavanje problema sa kojim se naš borac suočava u SAD. Pamtiće po dobrom veče u Hjustonu Uroš Medić. Borba je trajala