Srbin nagrađen šestocifrenom sumom novca! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut

Kurir pre 23 minuta
Srbin nagrađen šestocifrenom sumom novca! Evo koliko je para osvojio Uroš Medić za šou i brutalni nokaut

Srpski MMA borac je proglašen za borca večeri na UFC priredbi u Hjustonu na kojoj je iznenadio mnoge i u prvoj rundi nokautirao favorizovanog Amerikanca Džefa Nila.

Bila je to treća uzastopna, a ukupno sedma pobeda za Uroša Medića u UFC-u zahvaljujući čemu je obezbedio mesto na Top 15 rang listi velter kategorije UFC-a. Napravio je Srbin pravi spektakl, a nakon borbe je nastavio u sličnom stilu, pošto se obratio direktno predsedniku Donaldu Trampu. Ubrzo je obavio telefonski poziv sa Trampom koji je najavio rešavanje problema sa kojim se naš borac suočava u SAD. Pamtiće po dobrom veče u Hjustonu Uroš Medić. Borba je trajala
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srpski MMA borac pobedio nokautom, pa razgovarao sa Trampom i poručio: "Srbijo, dolazimo".

Srpski MMA borac pobedio nokautom, pa razgovarao sa Trampom i poručio: "Srbijo, dolazimo".

RTS pre 28 minuta
„Srbijo, dolazimo“: Srpski MMA borac razgovarao sa Trampom i dobio pomoć od američkog predsednika!

„Srbijo, dolazimo“: Srpski MMA borac razgovarao sa Trampom i dobio pomoć od američkog predsednika!

Hot sport pre 38 minuta
Mma spektakl Nakon pobede, Uroš Medić i Donald Tramp razgovarali o putovanju u Srbiju

Mma spektakl Nakon pobede, Uroš Medić i Donald Tramp razgovarali o putovanju u Srbiju

Dnevnik pre 28 minuta
Došao kao zamena, otišao kao pobednik: Srpski „Doktor“ brutalnim nokautom obeležio UFC spektakl u Americi!

Došao kao zamena, otišao kao pobednik: Srpski „Doktor“ brutalnim nokautom obeležio UFC spektakl u Americi!

Hot sport pre 2 sata
Srbin napravio haos u SAD: "Razgovarao sam sa Trampom, dolazim u Beograd"

Srbin napravio haos u SAD: "Razgovarao sam sa Trampom, dolazim u Beograd"

Nova pre 1 sat
Srbin o čijem nokautu bruji Amerika otkrio: "Razgovarao sam sa Trampom, dolazim u Beograd"

Srbin o čijem nokautu bruji Amerika otkrio: "Razgovarao sam sa Trampom, dolazim u Beograd"

Nova pre 1 sat
Srbin razgovarao sa Trampom – američki predsednik odmah reagovao i rešio stvar

Srbin razgovarao sa Trampom – američki predsednik odmah reagovao i rešio stvar

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BorčaDonald TrampUfcTrajalTrayal

Sport, najnovije vesti »

Pretužna sudbina legendarnog kapitena „plave čete“: Zbog smrti sina Dejan je napustio Olimpijske igre! Preminuo je iznenada u…

Pretužna sudbina legendarnog kapitena „plave čete“: Zbog smrti sina Dejan je napustio Olimpijske igre! Preminuo je iznenada u 49. godini života!

Kurir pre 3 minuta
Savez za sinhrono plivanje izabrao novog predsednika

Savez za sinhrono plivanje izabrao novog predsednika

Sport klub pre 3 minuta
"Da smo izgubili..." Ergin Ataman se oglasio posle pobede Panatinaikosa nad Olimpijakosom u finalu Kupa Grčke

"Da smo izgubili..." Ergin Ataman se oglasio posle pobede Panatinaikosa nad Olimpijakosom u finalu Kupa Grčke

Večernje novosti pre 3 minuta
Završena još jedna uspešna sezona SK Midžor. Obučeno više od 750 skijaš!

Završena još jedna uspešna sezona SK Midžor. Obučeno više od 750 skijaš!

Plus online pre 13 minuta
Kejn progovorio o interesovanju Barselone

Kejn progovorio o interesovanju Barselone

Sportske.net pre 58 minuta