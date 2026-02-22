"Taj rat se tiče i nas" Predsednik Češke: Umor od pomoći Ukrajini je ravnodušnost prema vlastitoj budućnosti

Kurir pre 1 minut  |  Beta
"Taj rat se tiče i nas" Predsednik Češke: Umor od pomoći Ukrajini je ravnodušnost prema vlastitoj budućnosti
Predsednik Češke Petr Pavel je, pred hiljadama ljudi u Pragu, zahvalio Česima što su i dalje solidarni s Ukrajinom šaljući joj već četiri godine neumorno, masovno pomoć jer se u Ukrajini brani princip da moćni ne mogu da malim zemljama rade šta im se prohte. "Taj rat se tiče i nas, a ko nam neko priča da smo već umorni od rata, da nas gnjavi to da neprestano slušamo o Ukrajini, taj je ravnodušan prema našoj budućnosti. Pre ili kasnije će u Ukrajini biti mir. Od
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru; Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru; Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

RTS pre 1 minut
"Razorili smo ruske brodove na Krimu" Ukrajinci objavili fotografije i pohvalili se akcijom: Srušili im dve letelice i…

"Razorili smo ruske brodove na Krimu" Ukrajinci objavili fotografije i pohvalili se akcijom: Srušili im dve letelice i pogodili raketni sistem (foto)

Blic pre 5 sati
(Video) "Koji manijak ovo naziva pomoć?!" Osvanuo jeziv snimak iz grada u kojem se vodila najkrvavija bitka u Ukrajini: Sve…

(Video) "Koji manijak ovo naziva pomoć?!" Osvanuo jeziv snimak iz grada u kojem se vodila najkrvavija bitka u Ukrajini: Sve potpuno sravnjeno sa zemljom

Blic pre 7 sati
Bivši britanski premijer Džonson zatražio slanje neborbenih snaga u Ukrajinu

Bivši britanski premijer Džonson zatražio slanje neborbenih snaga u Ukrajinu

Danas pre 9 sati
"Hoće da pobede Putina, a proći će kao Hitler!" Orban šokirao sve na predizbornom skupu: Žestoko isprozivao Evropsku uniju, pa…

"Hoće da pobede Putina, a proći će kao Hitler!" Orban šokirao sve na predizbornom skupu: Žestoko isprozivao Evropsku uniju, pa potkačio i ovu ženu

Blic pre 9 sati
Ursula fon der Lajen: Rusija koristi zimu kao oružje rata

Ursula fon der Lajen: Rusija koristi zimu kao oružje rata

Danas pre 10 sati
Komandant Vojske Ukrajine: Gubici ruske vojske su premašili broj regrutovanih, borimo se i dalje

Komandant Vojske Ukrajine: Gubici ruske vojske su premašili broj regrutovanih, borimo se i dalje

Danas pre 11 sati

Ključne reči

UkrajinaČeškaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Parafe stavili Modi i Lula da Silva: Indija i Brazil potpisali sporazum o kritičnim mineralima i retkim rudama

Parafe stavili Modi i Lula da Silva: Indija i Brazil potpisali sporazum o kritičnim mineralima i retkim rudama

Kurir pre 26 minuta
Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru; Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

Zelenski: Kijev neće biti prepreka miru; Mađarska i Slovačka najavljuju obustavu struje Ukrajini

RTS pre 1 minut
"Taj rat se tiče i nas" Predsednik Češke: Umor od pomoći Ukrajini je ravnodušnost prema vlastitoj budućnosti

"Taj rat se tiče i nas" Predsednik Češke: Umor od pomoći Ukrajini je ravnodušnost prema vlastitoj budućnosti

Kurir pre 1 minut
Američki ambasador potpaljuje Bliski istok: “Veliki Izrael” treba da preuzme region, Arapi besni, dok se vojska SAD povlači…

Američki ambasador potpaljuje Bliski istok: “Veliki Izrael” treba da preuzme region, Arapi besni, dok se vojska SAD povlači

Večernje novosti pre 2 sata
Faraž optužuje vladu da blokira njegove humanitarne akcije

Faraž optužuje vladu da blokira njegove humanitarne akcije

Politika pre 3 sata