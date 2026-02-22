Nedeljni horoskop: Biku se vraća prošlost, Lav na testu poverenja, a vi?

Nedeljni horoskop od 23. februara do 1. marta 2026. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 23. februara do 1. marta 2026. godine donosi neočekivanu obavezu na poslu koja menja vaš raspored.

Moguće je da će vam tražiti da završite zadatak koji nije u vašoj nadležnosti, ali će naglasiti vašu vrednost timu. U ljubavi dolazi do situacije u kojoj partner traži jasnu odluku o zajedničkom putovanju ili životu. Troškovi za hitnu kupovinu odeće ili alata mogu da vas iznenade. Aktivni odmor prija telu. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota. Ova nedelja je pogodna za pregovore i rešavanje starih finansijskih sporova. Moguće je da ćete dobiti ponudu za honorar