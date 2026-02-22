Požar na Konjarniku: Stradao muškarac

Mondo pre 18 minuta  |  Marina Letić
Požar na Konjarniku: Stradao muškarac

U požaru u Ulici Vladimira Tomanovića, koji je prijavljen pola sata nakon ponoći, poginuo je muškarac, rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović iz Hitne pomoći.

Kako je navela, ekipa Hitne pomoći je po dolasku na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt muškarca. Tokom protekle noći u Beogradu se dogodio još jedan požar, koji je prijavljen oko 19 sati u Radničkoj ulici, u kome nije bilo povređenih. Jedna ženska osoba je samo bila uznemirena, navela je doktorka Pavlović. ( RTS/MONDO)
